Carlo Ancelotti maintient sa confiance en Eden Hazard : "Le penalty raté ne change rien, il revient bien"

La poisse colle aux basques d’Eden Hazard. Samedi soir, le Real Madrid se déplaçait sur la pelouse du Celta Vigo lors de la deuxième journée du championnat espagnol. Monté au jeu en fin de partie alors que le score était de 1-4 en faveur des Madrilènes, le Diable Rouge a eu une magnifique occasion de lancer sa saison…

Eden Hazard a besoin de temps de jeu et surtout de confiance pour évoluer à son meilleur niveau. Karim Benzema le sait mieux que quiconque. Quand le buteur tricolore se fait faucher dans la surface par un défenseur du Celta Vigo (87'), il ne réfléchit pas une seconde et tend le ballon à Hazard, monté il y a à peine quatre minutes sur la pelouse. Le capitaine des Diables, grand spécialiste de l’exercice du penalty, prend ses responsabilités, s’élance… et voit son tir stoppé par le portier adverse. Une déception pour Hazard qui n’a plus marqué en Liga depuis… le 9 mai 2021.

À l’issue de la rencontre largement remportée par les Merengue (1-4), Carlo Ancelotti a maintenu sa confiance en Eden Hazard. "Le penalty raté ne change rien", a déclaré l’Italien. "Eden Hazard revient bien, il l’a montré". "Don Carlo" a également apprécié le geste de "KB9" envers le Belge. "Je suis content que Benzema ait donné le penalty à Eden, peu importe qu’il l’ait raté. Hazard a mis de l’intensité sur le terrain, c’est ce qui compte".