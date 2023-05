Carlo Ancelotti dépité après le nouveau scandale de racisme envers Vinicius : "La Liga a vraiment un problème, il faut arrêter les matches directement"

Le Real Madrid a perdu face à Valence ce dimanche soir, mais la défaite passe au second plan en raison d’événements extra-sportifs qui se sont déroulés durant ce match. C’est d’ailleurs ce que Carlo Ancelotti a affirmé en conférence de presse et aux micros des médias espagnols, refusant de parler football, dépité par ce qui était encore arrivé. Vinicus Junior a une nouvelle fois été victime de racisme et l’arbitre a refusé d’arrêter la rencontre. Il y a eu de très nombreuses tensions dans cette rencontre et le Brésilien a d’ailleurs fini par être expulsé pour une carte rouge directe, la première de sa carrière.

Alors que sur le terrain certaines choses étaient déjà un peu moches à voir, ce sont des actes venus des tribunes qui ont mis le feu aux poudres. Vinicius a entendu distinctement des insultes racistes à son encontre et a pu identifier un des supporters qui venait de les proférer. Le Brésilien a pointé du doigt une des personnes s’étant rendue coupable de racisme. Le "supporter" a été sorti du stade, ce qui a envenimé les choses avec les autres "fans".

Après les premières insultes racistes, Vini Jr s’est dirigé vers son coach et de lui demander son changement. "Il voulait sortir mais je lui ai dit que je ne trouvais pas ça juste, qu’il était la victime, pas le coupable", Ancelotti d’ajouter, "penser à faire sortir un joueur pour cause de racisme, ça ne m’était jamais arrivé. Ce qui s’est passé aujourd’hui (dimanche, NDLR) nous est déjà arrivé, mais de cette manière, non. C’est inacceptable. La Liga espagnole a un problème avec le racisme. Et le problème, ce n’est pas Vinicius. Vinicius est la victime. Mais il y a un problème très grave".

Carlo Ancelotti a entendu distinctement le stade crier "mono", ce qui signifie singe, à l’encontre de Vinicius. Un journaliste lui a précisé que c’est plutôt "tonto", soit imbécile, qui émanait des tribunes, ce que Carlo Ancelotti n’a pas pu accepter : "Pourquoi pensez-vous que l’arbitre a interrompu le match ? Parce que le public criait 'imbécile' à Vinicius ? Non. L’arbitre a interrompu le match parce qu’il a ouvert le protocole de racisme." En réalité, les médias espagnols affirment qu'il n'y a aucune mention de racisme dans le rapport de l'arbitre mais de jets de projectiles. Ce qui ne change en rien la gravité des faits, mais ce qui méritait d'être mentionné.

Le joueur a publié une story brève mais claire après le match : "Ce que les racistes ont gagné, c'est mon explusion. Et non ce n'est pas le football, c'est La Liga."

Le coach italien du Real en a marre de voir ce genre d’événements se reproduire. Il faut dire que son joueur n’a vraiment pas été épargné cette saison. Il pousse un coup de gueule pour que cela bouge enfin. "La Liga a vraiment un problème. Il n’y avait pas seulement une personne qui criait des insultes racistes mais toute une partie du stade. J’ai demandé à l’arbitre d’arrêter la rencontre mais il m’a répondu qu’il y avait un protocole, qu’il donnait d’abord un avertissement et puis seulement qu’il pourrait faire quelque chose si cela continuait. Mais cela doit cesser, il faut arrêter le match dès qu’il y a du racisme. […] On est en 2023, le racisme ne peut vraiment plus exister. Et la seule façon de lutter contre cela pour moi, c’est d’arrêter la rencontre, même s’il y a des protocoles."

C’est un Carlo Ancelotti dépité qui s’est exprimé ce soir. Et quand on aime le football, on ne peut qu’être désabusé d’assister à ce genre de scènes. Et de les voir, semaine après semaine, se répéter, sans que les instances n’agissent vraiment pour y mettre fin. Pendant qu’un gamin de 22 ans a déjà perdu toutes ses illusions, victime à répétition de discriminations car il est à la fois un génie du ballon rond, et noir de peau.