Carlo Ancelotti a remis une pièce dans le jukebox Eden Hazard... "Ça fait juste plaisir de le voir sourire"

Pas d'emballement, pas de quoi faire des plans sur la comète, mais une satisfaction: on a revu Eden Hazard avec un très large sourire aux lèvres. Après vingt rencontres du Real Madrid sans la moindre minute de jeu, après plus de six mois sans une seconde jouée en Liga, le Belge a regoûté à ces saveurs lointaines le week-end dernier.

Si sa montée au jeu (alors que le Real menait déjà 4-0) a plutôt été une réussite avec une bonne forme affichée et une passe décisive délivrée, il est inutile de retomber dans la rengaine qui rythme l'aventure d'Eden à Madrid. Pas de faux espoirs, pas d'illusions.

Le plateau de La Tribune ce lundi s'y est d'ailleurs refusé, mais un constat était partagé par tous, le bonheur de revoir ce joueur qui a fait rêvé tant de fans de foot sourire à nouveau. Au moment d'apprendre sa montée au jeu, après un loupé ou encore après sa passe décisive pour Lucas Vazquez. Un large sourire. Forcément, on en redemande.