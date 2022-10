Carl Hoekfens avant d’affronter Porto : "Le match à venir est toujours le plus important"

Déjà qualifié pour les 8es de finale de la Ligue des Champions, le FC Bruges recevra le FC Porto mercredi (18hh45) au stade Jan Breydel dans le cadre de la 5e journée de la phase de poules de la C1.

Deuxième du groupe B avec 6 points, Porto doit encore lutter pour espérer accrocher le second ticket pour les huitièmes, menant un duel à distance avec l’Atletico Madrid, 3e avec 4 points, qui accueille Leverkusen (4e, 3 points) mercredi soir (21h00).

"Porto doit faire un résultat, je m’attends donc à un match avec beaucoup d’engagement et d’émotions. Ça ne sera pas un match facile", a déclaré l’entraîneur brugeois Carl Hoefkens mardi lors de la conférence de presse de veille de match. Bien que les 'Blauw & Zwart' soient déjà assurés de disputer les 8es, Hoefkens veut voir ses joueurs jouer pour gagner.

"Ce qui compte maintenant, c’est que les joueurs aient encore faim pour continuer. Je ne veux pas qu’ils pensent à la fin de la saison, ou au fait de finir premiers du groupe. Il faut rester concentré sur le prochain match. Le match à venir est toujours le plus important", dit l’entraîneur brugeois. "Pour nos joueurs, la Ligue des Champions est aussi l’occasion de se montrer au plus haut niveau mondial, et aussi peut-être de marquer des points auprès des sélectionneurs avant le Mondial".

Grande révélation de cette Ligue des Champions, le FC Bruges est la seule équipe à n’avoir pas encaissé le moindre but. "Nous ne vivons pas un rêve, c’est la réalité. Nous jouons le football que je veux voir, un football dominant. C’est difficile pour nos adversaires d’être dangereux. Notre milieu de terrain et notre défense sont là pour arrêter les offensives adverses. Et si cela ne marche pas, nous avons un très bon Simon Mignolet".