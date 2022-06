Carl Hoefkens, une vague de départs à gérer et une obligation de 4e titre consécutif

Carl Hoefkens s’est longtemps occupé des équipes de jeunes à Bruges. Il connaît donc très bien Charles De Ketelaere, et l’a accompagné jusqu’à son éclosion en équipe première l’année passée. Pas certain que cela suffise néanmoins à convaincre "Prince Charles" de rester au Jan Breydelstadion, lui qui est courtisé par le Milan AC. Autre départ probable à pallier, celui du phénomène Noa Lang. Le Batave a déjà annoncé qu’il "allait manquer à la Belgique". Auteur de 26 buts et 26 assists en 85 matches sous la vareuse bleue et noire, la vista de Lang va être difficile à remplacer à Bruges.

Carl Hoefkens n’est pas naïf. S’il "espère garder Charles, Noa et tous les bons joueurs", il sait qu’il y "a de grandes chances – certaines étant déjà plus grandes que d’autres – que certains joueurs franchissent un nouveau cap la saison prochaine". Mais le technicien belge compte déjà sur les deux nouvelles recrues du Club, l’attaquant espagnol Ferran Jutglà et le jeune défenseur néerlandais Bjorn Meijer.