Carl Hoefkens succède à Alfred Schreuder à la tête du Club de Bruges

Carl Hoefkens a été intronisé coach du FC Bruges, ce mercredi. L'ancien défenseur international va succéder à Alfred Schreuder. Il aura la lourde tâche de diriger les triple champion de Belgique en titre.



Le T2 d'Alfred Schreuder a donc été promu au rang de coach principal. La nouvelle était dans l'air du côté de Bruges, Hoefkens ayant pris du relief au sein du staff brugeois lors des dernières semaines. Il sera assisté par Rik De Mil (entraîneur de Club NXT, l'équipe espoirs en D1B) et par le Soulier d'or 1995 Paul Okon. "Je suis impatient de débuter dans ce rôle", a déclaré Carl Hoefkens (43 ans) auprès du site du Club Bruges. "Je ne mens pas en vous disant que je suis un homme de la maison. (...) Avec ce staff existant et ces nouveaux visages, je me sens prêt pour ce défi". Défi de taille : il devra conduire le Club vers un quatrième titre consécutif tout en figurant bien en Ligue des champions.



Hoefkens, 22 capes chez les Diables, a mis un terme à sa carrière en juillet 2016. Il a rapidement intégré le staff sportif brugeois. Il a fait ses classes avec les équipes d'âge (U18 et U21) avant de rejoindre le noyau A.