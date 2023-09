Carl Hoefkens rassuré par le succès du Standard : "J’ai vu le football que je veux voir"

"On s’est bien battu. J’ai vu une équipe qui veut gagner ce match", s’est-il ensuite réjoui. "J’ai vu un très bon football jusqu’à l’heure de jeu. Ensuite, c’était dur physiquement. C’est pour ça qu’on a un peu souffert. En première mi-temps et une grande partie de la deuxième, j’ai vu le football que je veux voir au Standard. On était bien avec le ballon et dans le pressing aussi. Cela nous a même permis de marquer. C’est bien pour un entraîneur de voir ces choses-là."

Hoefkens a ensuite commenté sa décision de remplacer William Balikwisha, monté au jeu à la 79e et sorti 10 minutes plus tard après avoir favorisé le but du 1-3 eupenois.

"Je n’étais pas content", a résumé Hoekens. "C’était dur de prendre une décision avant le match. J’étais très content de ce qu’il avait fait jusqu’ici, de comment il avait aidé l’équipe. C’était donc une décision dure de le laisser sur le banc. Je veux que tous mes joueurs sachent mettre leurs ambitions personnelles de côté pour le bien de l’équipe. Mais cette histoire, c’est déjà fini pour moi et c’est un message clair pour toute l’équipe."