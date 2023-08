Carl Hoefkens prêt à faire ses débuts à Sclessin : "On veut être à la hauteur de la confiance de nos supporters"

Le Standard a entamé sa saison par une défaite sur la pelouse de Saint-Trond. Pas un début idéal, mais pas question de paniquer du côté de Carl Hoefkens.

Le nouveau coach du Standard est en tout cas impatient de découvrir l’ambiance de Sclessin ce vendredi sur le coup de 20h45 pour sa première à domicile sur le banc des Rouches. "J’ai vraiment hâte de jouer ce match et de voir nos supporters pour la première fois. On a vendu plus de 20 000 abonnements, ils nous font confiance et on veut être à la hauteur".

Les Liégeois n’auront en tout cas pas la tâche facile face à l’Union Saint-Gilloise après sa victoire contre Anderlecht. Mais pas question pour l’ancien brugeois de parler de réaction. "L’Union fait bien les choses. Je ne veux pas parler de réaction car j’étais content de notre prestation, on a joué avec beaucoup de jeunes. De plus, un déplacement en Pro League est toujours un exercice compliqué".

Le T1 alignera-t-il la même équipe que face à Saint-Trond ? "Je ne veux pas communiquer l’équipe mais c’est possible qu'il y ait des changements parce que je suis satisfait de tous mes joueurs".

Malgré l’arrivée de plusieurs joueurs, le coach liégeois espère voir débarquer de nouveaux visages d’ici la fin du mercato estival. "C’est nécessaire, on a besoin de nouveaux joueurs. Mais ce n’est pas le plus important pour moi, je sais que tout le monde travaille dur de ce côté-là au Standard. Tandis que de mon côté, je me focalise sur les joueurs à disposition".