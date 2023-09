Carl Hoefkens peut compter sur ses quatre renforts à Eupen : "Nous sommes désormais parés pour effectuer notre redressement"

Avec un bilan peu reluisant de 3 points sur 18, une 14e place indigne de son statut, et aucune victoire au compteur, le Standard est (très) loin de répondre aux attentes en ce début de saison. Il est vrai que l’équipe qui a démarré le championnat n’était tout simplement pas à la hauteur. Face à ce constat implacable, la direction du club de Sclessin s’est activée lors des derniers jours du mercato pour renforcer le noyau. Les arrivées d’Isaac Hayden, de Kamal Sowah ainsi que les retours de Steven Alzate et de Moussa Djenepo en bord de Meuse devraient amener l’expérience et la qualité qui manquaient à la formation liégeoise. Quatre recrues sur lesquelles pourra compter Carl Hoefkens puisqu'elles sont toutes qualifAprès la trêve internationale, le Standard espère enfin lancer pour de bon sa saison à Eupen ce dimanche, en décrochant un succès en championnat que les supporters attendent depuis désormais cinq mois.

Même si plusieurs joueurs ont rejoint leur équipe nationale, la mini-trêve aura permis à Carl Hoefkens d’accueillir et d’intégrer les nouveaux renforts avant la clôture du mercato. Le coach de Sclessin ne cache pas sa satisfaction de pouvoir enfin compter sur des joueurs expérimentés qui devraient bonifier l’équipe et élever le niveau de l’équipe du Standard : " Je suis un coach heureux " a lancé tout sourire Carl Hoefkens en conférence de presse ce vendredi après-midi. " On avait besoin de renforts pour encadrer nos jeunes joueurs. Je suis donc comblé avec l’arrivée de ces quatre joueurs après celle de Wilfried Kanga il y a un mois. La plupart de ces recrues connaissent déjà le football belge, ce qui facilite évidemment l’intégration.

Je connais bien Kamal Sowah que j’ai eu sous mes ordres à Bruges. Moussa Djenepo et Steven Alzate ont déjà joué au Standard et on sait ce qu’ils vont pouvoir apporter à l’équipe. Quant à Isaac Hayden, il possède une expérience fantastique puisqu’il a disputé près de 200 matches en Premier League avec Newcastle. J’estime donc que nous sommes parés pour effectuer notre redressement ". Avec ces nouvelles arrivées, Carl Hoefkens va inévitablement se retrouver devant des choix à effectuer : " C’est certain et j’en suis bien conscient mais je suis prêt à assumer ces choix. Certes, il y aura des déçus. Des joueurs qui étaient titulaires ne le seront plus mais c’est à moi à aligner le meilleur onze afin d’obtenir de bons résultats ".