Carl Hoefkens met fin au débat : "Aron Donnum sera le capitaine du Standard cette saison"

Le débat était ouvert depuis le départ de Noë Dussenne : qui allait devenir le nouveau capitaine du Standard ? Propriétaire du brassard durant les trois matches amicaux des Rouches, Aron Donnum hérite donc de cette responsabilité.

Une information confirmée par son coach Carl Hoefkens après la défaite des Liégeois contre l’AZ Alkmaar. "Donnum sera le capitaine du Standard cette saison”.

Le Norvégien, déjà capitaine lors du dernier match de la saison dernière a donc notamment été préféré à Konstantínos Laïfis, sur le départ. Dans une interview accordée à nos confrères de la DH ce mardi, l’ailier de 25 ans avait déjà abordé ce sujet. "Je trouve que le brassard me rend meilleur car j’aime être un leader, donner des instructions et prendre mes responsabilités dans les duels. C’est encore plus facile à faire quand tu es capitaine […]. Je ne le fais pas uniquement quand je porte le brassard".