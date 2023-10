Carl Hoefkens : "Le Standard ne va pas changer sa manière de jouer parce que c’est Bruges"

Tous les regards seront braqués sur Sclessin ce dimanche après-midi. Standard – Club de Bruges, c’est l’affiche de la 10e journée de Proleague. Une rencontre particulière à plus d’un titre avec en toile de fond, le retour de Ronny Deila au Standard. Le Norvégien peut s’attendre à une chaude réception de la part des supporters liégeois. Mais ce match, c’est aussi celui des retrouvailles pour Carl Hoefkens avec les blauw en zwart. Le coach du Standard relativise, du moins en apparence, l’importance de l’enjeu même s’il sait que ce match cristallise les passions.

En conférence de presse, Carl Hoefkens, qui fêtait ses 45 ans ce vendredi, est apparu plutôt décontracté mais aussi déterminé. L’entraîneur du standard sait mieux que quiconque ce que représente le match de dimanche. Un match qui s’annonce électrique même s’il ne veut pas que le côté émotionnel prenne le dessus : "C’est avant tout une belle affiche mais c’est aussi un match très spécial avec les retrouvailles pour les deux coaches avec leur ancienne équipe mais aussi pour Kamal Sowah et Philip Zinckernagel qui ont changé de maillot cette saison. Je sais que ça va être chaud ce dimanche à Sclessin. Je suis sûr que les supporters mettront une ambiance du tonnerre et j’espère que nous pourrons leur offrir la victoire. Cela dit, on ne doit pas trop faire attention à l’extra-sportif. Le plus important pour nous est de rester concentré pour bien négocier ce match et espérer décrocher enfin une victoire à domicile. Il faudra confirmer sur le terrain dimanche sans être perturbé par ce qui pourrait se passer dans les tribunes".

Pas d’esprit revanchard

Alors que Ronny Deila effectuera son retour à Sclessin dans une ambiance hostile, Carl Hoefkens s’apprête lui aussi à croiser le fer avec son ancienne équipe. Bruges, où il a évolué en tant que joueur avant d’effectuer ses grands débuts d’entraîneur. Après quelques mois et un beau parcours en Champions League, il a toutefois été évincé. "Cela a été un moment difficile à vivre mais je n’ai aucun sentiment de revanche vis-à-vis de Bruges. Je suis désormais coach au Standard et c’est tout ce qui m’importe. Je suis à 100% concentré sur ma mission et je suis convaincu que le Standard va remonter au classement. Après une entrée en matière un peu compliquée, on est sur le bon chemin avec les renforts arrivés en fin de mercato. Nous sommes d’ailleurs invaincus depuis cinq matches et nous possédons la deuxième meilleure défense du championnat. Nous sommes donc prêts à affronter le Club de Bruges".

Au complet, à l’exception de Laifis

Pour cette rencontre face au Club brugeois, Carl Hoefkens pourrait reconduire la même équipe que celle qui s’est imposée à Oud-Heverlee-Louvain. " A part Kostas Laifis, qui souffre toujours de sa blessure encourue à Eupen, et Romaine Mundle, lui aussi indisponible, je ne déplore aucune autre défection" a glissé le coach liégeois qui n’entend pas changer de système face à son ancienne équipe : "Ce n’est nullement dans mes intentions. On doit aborder ce match comme les autres. Je ne veux pas qu’on change notre manière de jouer parce qu’on affronte un ténor du championnat. On ne doit pas se dire que nous sommes les underdogs et nous adapter au jeu de l’adversaire. On doit développer notre jeu, comme on l’a fait ces dernières semaines, et prouver qu’on peut bien jouer mais aussi prendre des points contre une des meilleures équipes du championnat".