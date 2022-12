Carl Hoefkens, l’enfer est pavé de bonnes intentions

Alors, qu’est ce qui cloche avec ce Club de Bruges ? Difficile à dire. Difficile à expliquer comment cette équipe a pu passer de révélation européenne à… club sous haute tension en l’espace de deux mois. Rappelons que le 12 octobre dernier, les Brugeois validaient leur qualification pour les 8e de finale de la Ligue des Champions, ponctuant ainsi un run historique pour le football belge. Si proche et en même temps si lointain.

“On était au sommet du monde” se remémore Carl Hoefkens, peut-être déjà un peu nostalgique. “On était tellement fiers. En une semaine, on avait partagé contre l’Atletico et battu Anderlecht. C’était fantastique. Mais bon, je m’en fous de comment on voit le club depuis l’extérieur. Ce qui m’importe, c’est comment on réagit en interne. Mon sort ne dépend plus vraiment de moi mais d’autres personnes.”

D’autres personnes dont il ne mentionne évidemment pas le nom. Syndrome Voldemort. Comprenez donc Vincent Mannaert et Bart Verhaeghe, les deux hommes forts du Club de Bruges, qu’on a vu faire la moue après le coup de sifflet final. Alors, se dirige-t-on vers un divorce entre le Club et son coach ? Plus que probablement, les médias néerlandophones annoncent que ce serait même imminent.

Après 27 petites rencontres à la barre des Brugeois, Hoefkens devrait donc (déjà) prendre la porte. Il emmènera avec lui cette formidable épopée (qui n’est pas terminée) en Ligue des Champions et certains choix forts. C’est lui qui avait notamment exclu Noa Lang, Roman Yaremchuk ou plus récemment Andreas Skov Olsen de sa sélection, se privant ainsi volontairement de précieuses cartouches pour le bien du groupe.

La reprise difficile, l’élimination cataclysmique en Coupe de Belgique (défaite 1-4 contre Saint-Trond) et cette fâcheuse tyrannie de l’instant propre au football, auront donc eu raison de lui. Malgré de vraies bonnes intentions. Mais bon, il paraît que l’enfer en est pavé de bonnes intentions…