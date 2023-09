Carl Hoefkens espère une première victoire du Standard face au RWDM, ainsi que des renforts

Alors qu’il ne reste que quelques jours avant la clôture du mercato (fixée cette année au 6 septembre en Belgique), c’est toujours le calme plat au Standard de Liège qui reçoit le RWDM ce samedi soir. Même si le club de Sclessin a déjà transféré 6 (jeunes) joueurs, l’équipe actuelle a montré ses limites lors des cinq premiers matches de championnat. Il suffit pour s’en convaincre de jeter un œil sur le classement actuel. Le Standard occupe une peu enviable 13e place (synonyme de playdowns) avec un bilan largement insuffisant : 0 victoire, 2 points sur 15 et seulement 2 buts inscrits en 5 matches. Des renforts, notamment sur le plan offensif, ne seraient donc pas du luxe pour permettre aux Liégeois de retrouver une place plus conforme à leur statut mais pour l'instant, comme soeur Anne, les supporters ne voient toujours rien venir. Des supporters qui s'interrogent aussi sur les intentions de 777 Partners, les propriétaires américains du Standard.

En attendant l’arrivée de nouveaux renforts, le Standard doit stopper la spirale de résultats négatifs en signant enfin une première victoire en championnat. A Courtrai, 1-1, les Liégeois ont montré des signes encourageants, principalement en seconde mi-temps, même s’ils ont dû se contenter d’un partage. Carl Hoefkens, le coach du Standard, estime toutefois qu’il a vu une belle réaction de ses joueurs au stade des Eperons d’or : " Mon équipe n’a jamais baissé les bras. Je trouve qu’on aurait mérité de l’emporter. On nous a refusé deux penalties et on s’est créé de belles occasions que nous aurions dû concrétiser. Avec un peu plus d’efficacité devant le but adverse, nous aurions décroché la victoire. Cela n’a pas été le cas mais j’ai apprécié la mentalité affichée par mes joueurs. Nous sommes sur le bon chemin et je suis certain que notre première victoire ne va pas tarder ".

Tous ensemble, oui mais…

Le coach du Standard sait aussi que la patience des supporters a des limites. Des supporters qui n’ont pas hésité à manifester leur mécontentement lors des deux derniers matches même si l’équipe liégeoise a évité une nouvelle défaite à Courtrai. Le message des fans du Standard a été reçu 5 sur 5 par Carl Hoefkens : " Je peux comprendre la déception et la colère des supporters. Les résultats ne correspondent pas aux attentes et le Standard n’est pas à sa place actuellement. J’ai écouté leurs reproches et j’ai pu dialoguer avec eux. Ils sont formidables et j’ai apprécié leur réaction quand ils nous ont applaudi et ont chanté ‘Tous ensemble, tous ensemble’. Ils ont raison, c’est tous ensemble qu’on va redresser la barre, j’en suis persuadé ". Si Carl Hoefkens et les joueurs veulent encore compter sur le soutien des supporters, ils ont toutefois intérêt à renouer au plus vite avec le succès, à commencer par le match de samedi face au RWDM.

Attention au RWDM

Le Standard est donc sous pression avant de recevoir le RWDM. Une équipe qui évoluait encore en Challenger Proleague (D1B) la saison dernière et qui a essuyé un cinglant revers lors de son dernier match au Club de Bruges, 7-1. Pourtant, Carl Hoefkens prend l’équipe molenbeekoise très au sérieux : " C’est une très bonne équipe avec beaucoup de qualités. Les Bruxellois ont déjà remporté deux matches et à Bruges, le score était un peu forcé même s’ils sont tombés sur un rouleau compresseur. Le résultat de ce match ne reflète pas le niveau du RWDM. On devra se méfier de cet adversaire mais je suis certain qu’avec le soutien du public et si nous jouons à notre meilleur niveau, on peut gagner ce match ".

Des renforts (et… des départs ?) d’ici la fin du mercato

Si l’équipe qui affrontera le RWDM ne sera guère différente de celle qui a partagé à Courtrai, Carl Hoefkens espère encore l’arrivée de renforts d’ici la fin du mercato : " Ce serait une bonne chose. L’équipe actuelle a des qualités évidentes mais la plupart des joueurs manquent encore d’expérience à ce niveau. L’idéal serait de compléter le noyau actuel par quelques joueurs aguerris. Je suis satisfait de notre défense puisque nous encaissons peu de buts. En revanche, c’est sur le plan offensif que nous rencontrons quelques soucis. Je suis convaincu qu’il ne manque pas grand-chose pour avoir une équipe compétitive en Proleague ". Reste à voir si dans l’autre sens, un autre joueur cadre du Standard ne pourrait pas quitter Sclessin avant la date butoir du 6 septembre ? " C’est une éventualité qui n’est pas à exclure mais dans ce cas, il faudrait absolument remplacer ce joueur mais j’espère que cela n’arrivera pas. Je fais en tout cas confiance à la Direction du Standard mais avant de penser aux arrivées et départs éventuels, je me focalise sur le match de samedi. Je suis convaincu qu’une victoire face au RWDM devrait libérer l’équipe et lancer pour de bon la saison du Standard ". Même si ce n'est pas officiel pour l'instant, le nom d'Aron Dønnum, capitaine des Rouches, est annoncé sur le départ avec insistance. Il est cité du côté du Toulouse.