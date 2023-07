Carl Hoefkens donne sa vision du football 'all-in" qu’il veut développer au Standard

Il est le nouvel homme fort du Standard. Alors que son aventure à Bruges s’est arrêtée (trop) brutalement, Carl Hoefkens a vite rebondi en s’engageant en Bord de Meuse cet été. Un sacré défi pour un homme qui doit incarner, quasiment à lui seul, le renouveau liégeois. A-t-il les épaules pour ? Qu’ambitionne-t-il avec ces Rouches la saison prochaine ? Il a répondu à toutes les questions, en évoquant, surtout, le football "all-in" qu’il veut mettre en place au Standard.

Alors, ce fameux football all-in ou football total, qu’est-ce que c’est ? D’abord (et surtout) un mot qui transite dans la bouche de pas mal de coaches ces dernières années et qui s’en retrouve donc, trop souvent, galvaudé.

Déterminé, Hoefkens explique, lui, vraiment vouloir miser sur cette vision ultra-moderne du football pour transformer son Standard. Il en donne sa définition, en égratignant gentiment certains de ses homologues au passage : "Je veux jouer un football total. Je sais que beaucoup de gens disent ça mais moi je veux vraiment pratiquer un football “all-in.” Je veux que quand on attaque, les défenseurs participent. Je veux que les attaquants défendent, qu’ils soient prêts, qu’ils soient dans leur match. C’est la même chose pour l’ensemble du club. Je veux que les jeunes joueurs se développent, qu’ils aient l’envie de s’améliorer chaque jour. C’est ça le all-in. Pour l’instant, je suis vraiment content, tout le monde veut vraiment prendre part au projet. Tout le monde veut que le club, l’institution du Standard s’améliore chaque jour. C’est quelque chose qui est très important dans ma vision. Je ne parle pas du système, d’une manière de jouer. Je parle des ingrédients qui doivent toujours être là. C’est le plus important."

Sempiternel revers de la médaille, la débauche d’énergie immense que ça nécessite et qui, à terme, essore les effectifs qui pratiquent ce fameux "football total." Hoefkens en est conscient et a donc décidé de secouer, d’emblée, son noyau : "Au début, ce n’était pas facile. On voulait changer les choses. On a travaillé plus dur physiquement, je veux une base pour toute la saison. Cela veut dire travailler dur, mentalement ce sera peut-être dur, dur de jouer les matches. On a vu contre le RWDM que ce n’était pas facile. Fergal Harkin m’a demandé si je ne voulais pas jouer ce match plus tard, j’ai dit que non. Je veux des matches comme ça, dans des circonstances difficiles, ça me permet de voir comment les joueurs réagissent. Au niveau tactique, c’est différent, on veut être plus dominant, plus efficace avec le ballon. Ce n’est pas facile" a-t-il confié au micro du club.

Coach Hoefkens s’est ensuite confié sur sa vision… de lui-même. Est-il un workaholic, un addict au travail, comme certains l’affirment ? "Je ne vois pas ça comme un Workaholic parce que j’aime le faire, je prends du plaisir. Pour moi c’est un plaisir de revoir des matches, de parler avec des joueurs. Je suis comme ça en tant que personne. Si je vois qu’on s’améliore et que je vois des résultats, je suis content. C’est une notion de leader by exemple, je me dis que si moi je peux le faire, les autres peuvent le faire aussi. Si tout le monde a envie de travailler dur pour le club, pour les résultats, ça va améliorer le club. S’il y a des fêtes, des moments où on peut être contents, c’est important pour moi que les joueurs, les supporters, tout le monde qui travaille avec l’équipe, doivent en profiter. On travaille dur mais on doit aussi avoir des moments où on profite, où on va au restaurant… pour avoir des nuits incroyables."

Sur papier, c’est intéressant. Reste à voir si le coach Hoefkens parviendra à transcender le Standard sur le terrain, comme il promet de le faire à travers ses multiples interviews.