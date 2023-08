Carl Hoefkens avant Standard-Cercle : "Il est temps de goûter au succès"

Après avoir engrangé son premier point lors du partage à Charleroi, 1-1, le Standard espère enfin décrocher une première victoire cette saison. L’occasion est belle pour les Rouches qui reçoivent le Cercle de Bruges ce samedi à Sclessin. Un adversaire à ne pas sous-estimer puisque les vert et noir s’étaient imposés face à… Charleroi, 2-0, lors de la 2e journée de championnat. Carl Hoefkens, le coach liégeois, sait mieux que quiconque qu’il est temps de signer une performance sous peine de voir le doute s’installer dans l’équipe et les supporters commencer à perdre patience. Pour toutes ces raisons, il est donc primordial de bien négocier ce rendez-vous face au Cercle.

Le partage concédé dans les dernières minutes à Charleroi a laissé des traces du côté liégeois. Alors qu’ils étaient sur le point de l’emporter, grâce à un but de Denis Dragus, les Rouches ont finalement dû se contenter d’une maigre unité au Stade du Pays de Charleroi suite à un penalty discutable. Penalty transformé par le capitaine du Sporting, Marco Ilaimaharitra à la 91e. Après avoir encaissé le coup, Carl Hoefkens a tourné la page en retenant le positif pour enchaîner avec le match de ce samedi face aux Brugeois du Cercle : " J’étais vraiment très déçu dimanche soir car nous étions tout près de notre première victoire, qui n’aurait pas été imméritée comme on a pu s’en rendre compte le lendemain en revoyant les images. Cette victoire nous aurait en tout cas procuré un bien fou mais je suis sûr que nous sommes sur le bon chemin. On va tout faire pour l’emporter ce samedi face au Cercle de Bruges. L’occasion est belle même si le Cercle est une bonne équipe qui joue avec beaucoup d’intensité. A nous, de faire le nécessaire pour décrocher les trois points ".

Le 3-5-2 à nouveau privilégié ?

A Charleroi, Carl Hoefkens a surpris en modifiant ses batteries. Son 4-3-3 habituel a fait place à un 3-5-2 qui a donné des signes (un peu) plus encourageants malgré des difficultés récurrentes dans l’entrejeu. Un système qu’il pourrait bien maintenir ce samedi face au Cercle : " L’équipe était bien en place à Charleroi. Nous avons concédé très peu d’occasions. La défense était très stable. Marlon Fossey et Aron Donnum ont été très actifs sur leurs flancs. Ils ont amené de la percussion et ont souvent porté le danger dans le camp adverse. Et puis, j’ai apprécié la prestation du duo offensif. L’apport de Wilfried Kanga est intéressant. On voit qu’il a du métier et physiquement il déménage. Son entente avec Denis Dragus a plutôt bien fonctionné ".

Avec Ngoy et Balikwisha

Pour affronter la Cercle, Carl Hoefkens pourra donc compter sur Nathan Ngoy qui ne sera pas suspendu après son exclusion à Charleroi. L’Union Belge a en effet considéré qu’une suspension d’un match avec sursis était suffisante. Une excellente nouvelle pour le mentor liégeois : " C’est en effet une très bonne chose. Malgré le penalty concédé en fin de match, Nathan a livré une très belle prestation à Charleroi. Pour un joueur né en 2003, il dégage déjà une grande maturité. Pour moi, c’est un défenseur avec beaucoup de qualités. Il est rapide, agressif et solide dans les duels. Il n’a pas peur de s’engager et apporte de la stabilité à la défense ". Le coach du Standard enregistre également le retour de William Balikwisha qui a purgé son match de suspension.

En revanche, Barrett Laursen, touché au mollet, est toujours indisponible de même que Renaud Emond qui s’est cassé le nez ce mercredi à l’entraînement. L’attaquant gaumais n’est donc pas sélectionnable pour le match de ce week-end. Il devrait toutefois rependre les entraînements, avec un masque, la semaine prochaine.

Denis Dragus pourrait finalement rester à Sclessin

Denis Dragus qui a ouvert le compteur buts du Standard cette saison en marquant lors du choc wallon devrait être à nouveau titulaire aux côtés de Wiflried Kanga. L’attaquant roumain, cité à Coventry City et au Rapid Bucarest, pourrait finalement rester en bord de Meuse. Manifestement Carl Hoefkens compte encore sur lui : " Jusqu’à nouvel ordre, Denis est toujours un joueur du Standard. Il est très motivé à l’entraînement et se sent bien à Sclessin. Je n’ai d’ailleurs pas hésité à le titulariser à Charleroi. Je suis certain qu’il pourrait encore nous rendre des services et donc je compte toujours sur lui ".

Kostas Laifis ? La balle est dans son camp

Plus étonnant, le cas de Kostas Laifis n’est toujours pas réglé. Alors qu’il semblait en partance pour l’Arabie Saoudite, le défenseur chypriote est toujours à Sclessin. Son transfert a semble-t-il du plomb dans l’aile. Selon Carl Hoefkens, son retour dans le groupe n’est dès lors pas exclu : " La porte n’est pas fermée mais j’attends du joueur qu’il me montre son envie de vouloir jouer pour le standard. Je connais les qualités de Kostas mais j’ai été déçu de son attitude. Il n’était pas présent lors de la reprise des entraînements alors qu’il est toujours sous contrat avec le Standard. Pour l’instant, il travaille pour rattraper son retard sur le plan physique. Ensuite, on verra mais s’il est toujours au Standard à la fin du mercato, il pourrait reprendre avec le groupe et recevoir sa chance. Je sais ce qu’il peut nous apporter mais la balle est dans son camp ".