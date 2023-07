Carl Hoefkens avant Saint-Trond – Standard : "On doit être capable de jouer sur un parking s’il le faut"

Le Standard de Liège démarre officiellement sa saison dimanche soir à Saint-Trond. Deux jours avant ce premier match contre les Trudonnaires, le nouveau coach du Standard, Carl Hoefkens, s’est dit content de la préparation de son équipe.

La présaison a été perturbée par les matches internationaux disputés au mois de juin. "La préparation a été très courte, trop courte", regrette le coach du Standard. "Mais je suis très content de notre préparation. J’ai vu d’excellentes choses, à tous les niveaux. Et on a fait une très grosse préparation physique. Nous sommes prêts, non pas à 100%, mais prêts pour démarrer la saison."

Le Standard commence son championnat par un match à l’extérieur dimanche soir, contre Saint-Trond. "Ce n’est pas facile de se rendre à Saint-Trond pour commencer la saison", explique Hoefkens. "C’est toujours un match difficile, et c’est un derby. Et sur leur terrain synthétique en plus. C’est vraiment un challenge pour débuter la saison, c’est une bonne chose."

Le Standard ne s’est pas préparé spécifiquement cette semaine pour jouer sur cette surface, mais le coach veut des joueurs prêts en toutes circonstances. "S’il le fallait, on devrait être capable de jouer sur un parking. C’est de cette mentalité que j’ai besoin dans mon équipe."

Au-delà de la victoire, afficher une mentalité exemplaire est un des objectifs du coach pour ce premier match. "Je veux voir comment les joueurs vont réagir à certains facteurs et certaines circonstances. Le public sera contre nous, sur ce terrain synthétique et avec le style de jeu de Saint-Trond. Je suis curieux de voir comment on va réagir."

Le coach du Standard s’attend en tout cas à un premier match relevé pour son équipe. "Saint-Trond a fait de bons transferts et je pense qu’ils ont également une bonne équipe. Une équipe qui aime jouer au football. C’est vraiment un bon challenge pour un premier match."

Le coup d’envoi de la rencontre sera donné dimanche à 19h15.