Carl Hoefkens attend des renforts pour la fin du mercato : "On a besoin d’expérience et de qualités"

Le Standard a décroché son premier point à domicile face au RWDM ce samedi soir (1-1). À la fin de la rencontre, le coach des Rouches, Carl Hoefkens, s’est dit déçu du résultat mais fier de la mentalité de ses joueurs.

"Je veux une équipe qui se bat à 100% pendant 95 minutes et c’est ce qu’on a fait", a-t-il expliqué. "Le pressing était bon, l’agressivité aussi. De ce côté-là c’est vraiment bon, je ne peux rien dire. Mais le problème c’est la qualité des dernières passes et à la finition. Si on avait mieux réussi cela, on aurait pu tuer facilement ce match. On aurait dû le gagner."

Malgré le score décevant, le coach du Standard a souligné la force de caractère de son équipe, au lendemain du départ d’Aaron Donnum vers Toulouse. "Notre capitaine était un des joueurs les plus importants de notre équipe. Et il est parti deux jours avant le match. Ce n’est pas facile. Mais les jeunes joueurs ont réagi de la bonne manière et ils se sont battus."

"On ne peut pas être content du résultat car on est le Standard et on veut gagner tous les matchs. Mais quand je vois l’engagement et la façon de jouer de l’équipe, je suis très fier !"

À l’approche de la fin du mercato, Hoefkens a insisté sur l’importance de nouveaux renforts pour le Standard. "Donnum était très important sur et en dehors du terrain et il avait de grandes qualités. On doit le remplacer. On a encore 4 jours de mercato et c’est très important."

Le coach du Standard ne cible pas de poste précis pour le recrutement. "On a besoin d’expérience et on a besoin de qualité. C’est le plus important".