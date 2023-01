Carl de "Là-haut" en rendez-vous amoureux après la mort de sa femme dans un nouveau court-métrage

Attention sortez vos mouchoirs, l’attachant Carl et son hilarant chien Doug reviennent dans un nouveau court-métrage Pixar. "Carl’s date" raconte le premier rendez-vous amoureux du vieux monsieur de "Up" ("Là-haut") depuis qu’il a perdu sa femme.

Le début de film "Up" sorti en 2009 contient l’une des séquences les plus émouvantes du cinéma d’animation : on y découvre la belle et tendre histoire d’amour de Carl et Ellie, leur emménagement, leurs désirs inassouvis d’aventure au bout du monde et de bébé et finalement la mort d’Ellie et la solitude et le chagrin de Carl. Quatre petites minutes où les émotions se succèdent et où chez beaucoup de spectateurs, les larmes coulent à flots.