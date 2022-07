“У Caritas є гаряча лінія для допомоги українцям “ | Caritas, une hotline au service des Ukrainiens

Caritas, une hotline au service des Ukrainiens

Comment trouver un logement? A quelle aide sociale peut-on prétendre en Belgique? Peut-on faire appel gratuitement à un avocat? Où trouver un médecin? Voilà autant de questions (et il y en a d'autres...) auxquelles l'équipe de Caritas répond, quotidiennement, par téléphone ou via whatsapp.

Pour en parler, nous avons invité dans notre studio des employées de l'organisation: Eugenia et Anna, afin qu'elles nous expliquent plus en détail comment l'aide est apportée.

"Après le début de la guerre, j'ai rejoint l'équipe de l'organisation internationale Caritas en Belgique", nous explique Anna. "Caritas a lancé une hotline de soutien pour les Ukrainiens. Nous travaillons en équipe. Ma collègue est arrivée en Belgique un peu plus tard, grâce à la protection temporaire. Elle a pu trouver un emploi et maintenant nous aidons également d'autres Ukrainiens qui demandent également l'asile. Nous tentons de résoudre ensemble leurs problèmes de la vie quotidienne. Nous travaillons principalement sur la ligne ukrainienne, c'est-à-dire que nous acceptons les appels en ukrainien ou en russe car il y a des gens de différentes régions. Notre tâche est de transférer ces informations à un avocat belge qui peut fournir des réponses conformes à la loi et aider les gens à résoudre leurs problèmes".

Caritas a l'habitude de gérer ce type de problématique. "Chez Caritas, ils ont toujours travaillé avec des demandeurs d'asile internationaux, des migrants de tous les pays du monde. Ils ont aussi un bureau en Ukraine et dans divers pays de l'Union européenne. Ici, nous travaillons sur la hotline où aboutissent les appels en russe et en ukrainien, mais nos collègues répondent aussi en anglais, français et néerlandais"

Caritas est spécialisé dans la gestion de certaines situations, "par exemple les tuteurs légaux qui s'occupent des mineurs non accompagnés, les travailleurs sociaux qui peuvent aider à résoudre les problèmes sociaux. Nous collaborons très étroitement avec des avocats. Certains travailleurs de Caritas aident aussi des Ukrainiens à retourner dans leur pays en toute sécurité".

Comment fonctionne leur service, en pratique?

"Nous prenons l'appel, puis nous comprenons quel est le problème. Très souvent, les gens sont très excités et il est impossible d'identifier immédiatement ce qui les préoccupe. En plus, tout le monde ne peut pas expliquer clairement quel est le problème juridique qui se pose. Il faut comprendre de quels documents ils disposent déjà, ce qu'ils doivent encore faire comme démarche. Il faut tenir compte de la barrière de la langue. Il est vraiment très important de garder son calme, c'est la première des priorités. Ensuite, il faut comprendre et conseiller la personne sur les prochaines étapes à suivre. Très souvent nous disposons de premières informations, qui nous permettent de répondre à des questions simples, mais ensuite cela devient très complexe,très juridique. Il faut bien comprendre si dans tel ou tel cas il y a eu violation de la loi ou pas, déterminer quelle est la meilleure façon d'agir. Le service juridique nous amène une aide très précieuse".

Vous pouvez les contacter par téléphone du lundi au vendredi, de 13h à 18h, au 0800 2 41 41 (français et néerlandais), et via le 0476/34.07.58 sur Whatsapp (pour les langues ukrainien / russe). Vous pouvez également les retrouver sur https://www.caritasinternational.be/fr/