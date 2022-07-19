“У Caritas є гаряча лінія для допомоги українцям “ | Caritas, une hotline au service des Ukrainiens

Ми й надалі, розповідаємо про організації та центри де ви можете отримати соціальну, медичну та юридичну допомогу.

Caritas міжнародна організація, яка займається допомогою іноземцям з пошуком житла, а також проводить допомоги з соціальних та юридичних питань.

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, організація Caritas мобілізувалась, з питання допомоги українцям які вимушено опинились в Бельгії. З цього приводу ми запросили співробітників організації Caritas, Євгенію та Ганну, до нашої студії, щоб вони докладніше розповіли як саме відбувається надання допомоги.

"Зараз після початку війни я доєдналися до команди міжнародні організації Caritas в Бельгії, яка запустила гарячу лінію підтримки для українців розумію, ми працюємо у двох. Моя колега прибула в Бельгію пізніше, як за тимчасовим захистом і потім змогла знайти роботу і тепер теж ми разом допомагаємо іншим українцям які теж шукають притулку і намагаються розв’язати свої побутові життєві проблеми. Ми підтримуємо і в основному працюємо на українській лінії тобто ми приймаємо дзвінки українською або російською мовами тому, що з різних регіонів бувають люди та наша задача далі передавати вже цю інформацію бельгійським юристом, які можуть надати відповіді відповідно до законодавства і допомогти людям розв'язувати їх проблеми. Caritas, вони, завжди працювали з людьми які шукали міжнародного притулку, тобто з мігрантами, зі всіх країн світу, у них також є офіс в Україні та в різних країн Європейського союзу, тут же ми працюємо, на так званий диск для України, він складається з гарячої лінії яку ми приймаємо через телефон, це українсько-російська лінія, а також наші колеги відповідають англійською французькою і нідерландською, але ці 2 лінії роз’єднані також ми працюємо, там де скупчення українців ми допомагаємо трішки в центрах колективного проживання Україні.

Caritas спеціалізується на певних тематиках, це, наприклад легальні опікуни які опікуються неповнолітніми включаючи українцями, це соціальні працівники які можуть допомогти із соціальними питаннями, це юристи з якими ми співпрацюємо дуже тісно, тому, що наш фокус це юридичні питання і це також департамент адвокації й реінтеграції тобто є працівники Caritas які допомагають повернутися в Україну безпечно.

На практиці, ми працюємо наступним чином ми приймаємо дзвінок, потім розуміємо в чому проблема, дуже часто люди дуже схвильовані й неможливо одразу ідентифікувати в чому суть питання, плюс, не всі можуть пояснити з юридичної точки зору які документи вони вже мають, що потрібно їм зробити тому, що треба зважати на мовний бар’єр і якраз тут дуже важливо заспокоїти, це в 1-у чергу, а потім зрозуміти, що треба зробити та порадити які наступні кроки треба зробити, дуже часто ми володіємо певною інформацією та можемо дати відповідь по прості питання одразу, але часто звертаються зі складними юридичними питаннями й треба зрозуміти чи є порушення закону, чи його немає, як правильно діяти в тій чи іншій ситуації та тут відбувається така плідна співпраця із юридичним департаментом, коли ми їм трансформуємо питання відповідно вже англійською."

Телефонна лінія доступна безкоштовно з понеділка по п’ятницю з 13:00 до 18:00. Інформаційна лінія WhatsApp доступна для всіх відповідей українською мовою за номером 0032/476.34.07.58. (0800 241 41 - французькою або голландською).

Ukraine | Telephone Info Point: interview with the team | Caritas International Belgium