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Ukraine - Україна

“У Caritas є гаряча лінія для допомоги українцям “ | Caritas, une hotline au service des Ukrainiens

Anna i Eugenia (Caritas)
il y a 39 minutesTemps de lecture5 min
Par Micha, Charlotte Legrand

Ми й надалі, розповідаємо про організації та центри де ви можете отримати соціальну, медичну та юридичну допомогу.
Caritas міжнародна організація, яка займається допомогою іноземцям з пошуком житла, а також проводить допомоги з соціальних та юридичних питань.
З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, організація Caritas мобілізувалась, з питання допомоги українцям які вимушено опинились в Бельгії. З цього приводу ми запросили співробітників організації Caritas, Євгенію та Ганну, до нашої студії, щоб вони докладніше розповіли як саме відбувається надання допомоги.

"Зараз після початку війни я доєдналися до команди міжнародні організації Caritas в Бельгії, яка запустила гарячу лінію підтримки для українців розумію, ми працюємо у двох. Моя колега прибула в Бельгію пізніше, як за тимчасовим захистом і потім змогла знайти роботу і тепер теж ми разом допомагаємо іншим українцям які теж шукають притулку і намагаються розв’язати свої побутові життєві проблеми. Ми підтримуємо і в основному працюємо на українській лінії тобто ми приймаємо дзвінки українською або російською мовами тому, що з різних регіонів бувають люди та наша задача далі передавати вже цю інформацію бельгійським юристом, які можуть надати відповіді відповідно до законодавства і допомогти людям розв'язувати їх проблеми. Caritas, вони, завжди працювали з людьми які шукали міжнародного притулку, тобто з мігрантами, зі всіх країн світу, у них також є офіс в Україні та в різних країн Європейського союзу, тут же ми працюємо, на так званий диск для України, він складається з гарячої лінії яку ми приймаємо через телефон, це українсько-російська лінія, а також наші колеги відповідають англійською французькою і нідерландською, але ці 2 лінії роз’єднані також ми працюємо, там де скупчення українців ми допомагаємо трішки в центрах колективного проживання Україні.

Caritas спеціалізується на певних тематиках, це, наприклад легальні опікуни які опікуються неповнолітніми включаючи українцями, це соціальні працівники які можуть допомогти із соціальними питаннями, це юристи з якими ми співпрацюємо дуже тісно, тому, що наш фокус це юридичні питання і це також департамент адвокації й реінтеграції тобто є працівники Caritas які допомагають повернутися в Україну безпечно.
На практиці, ми працюємо наступним чином ми приймаємо дзвінок, потім розуміємо в чому проблема, дуже часто люди дуже схвильовані й неможливо одразу ідентифікувати в чому суть питання, плюс, не всі можуть пояснити з юридичної точки зору які документи вони вже мають, що потрібно їм зробити тому, що треба зважати на мовний бар’єр і якраз тут дуже важливо заспокоїти, це в 1-у чергу, а потім зрозуміти, що треба зробити та порадити які наступні кроки треба зробити, дуже часто ми володіємо певною інформацією та можемо дати відповідь по прості питання одразу, але часто звертаються зі складними юридичними питаннями й треба зрозуміти чи є порушення закону, чи його немає, як правильно діяти в тій чи іншій ситуації та тут відбувається така плідна співпраця із юридичним департаментом, коли ми їм трансформуємо питання відповідно вже англійською."

Телефонна лінія доступна безкоштовно з понеділка по п’ятницю з 13:00 до 18:00. Інформаційна лінія WhatsApp доступна для всіх відповідей українською мовою за номером 0032/476.34.07.58. (0800 241 41 - французькою або голландською).

Ukraine | Telephone Info Point: interview with the team | Caritas International Belgium

 

Caritas, une hotline au service des Ukrainiens

Comment trouver un logement? A quelle aide sociale peut-on prétendre en Belgique? Peut-on faire appel gratuitement à un avocat? Où trouver un médecin? Voilà autant de questions (et il y en a d'autres...) auxquelles l'équipe de Caritas répond, quotidiennement, par téléphone ou via whatsapp. 

Pour en parler, nous avons invité dans notre studio des employées de l'organisation: Eugenia et Anna, afin qu'elles nous expliquent plus en détail comment l'aide est apportée.

"Après le début de la guerre, j'ai rejoint l'équipe de l'organisation internationale Caritas en Belgique", nous explique Anna. "Caritas a lancé une hotline de soutien pour les Ukrainiens. Nous travaillons en équipe. Ma collègue est arrivée en Belgique un peu plus tard, grâce à la protection temporaire. Elle a pu trouver un emploi et maintenant nous aidons également d'autres Ukrainiens qui demandent également l'asile. Nous tentons de résoudre ensemble leurs problèmes de la vie quotidienne. Nous travaillons principalement sur la ligne ukrainienne, c'est-à-dire que nous acceptons les appels en ukrainien ou en russe car il y a des gens de différentes régions. Notre tâche est de transférer ces informations à un avocat belge qui peut fournir des réponses conformes à la loi et aider les gens à résoudre leurs problèmes".

Caritas a l'habitude de gérer ce type de problématique. "Chez Caritas, ils ont toujours travaillé avec des demandeurs d'asile internationaux, des migrants de tous les pays du monde. Ils ont aussi un bureau en Ukraine et dans divers pays de l'Union européenne.  Ici, nous travaillons sur la hotline où aboutissent les appels en russe et en ukrainien, mais nos collègues répondent aussi en anglais, français et néerlandais"

Caritas est spécialisé dans la gestion de certaines situations, "par exemple les tuteurs légaux qui s'occupent des mineurs non accompagnés, les travailleurs sociaux qui peuvent aider à résoudre les problèmes sociaux. Nous collaborons très étroitement avec des avocats. Certains travailleurs de Caritas aident aussi des Ukrainiens à retourner dans leur pays en toute sécurité".

Comment fonctionne leur service, en pratique?

"Nous prenons l'appel, puis nous comprenons quel est le problème.  Très souvent, les gens sont très excités et il est impossible d'identifier immédiatement ce qui les préoccupe. En plus, tout le monde ne peut pas expliquer clairement quel est le problème juridique qui se pose. Il faut comprendre de quels documents ils disposent déjà, ce qu'ils doivent encore faire comme démarche. Il faut tenir compte de la barrière de la langue. Il est vraiment très important de garder son calme, c'est la première des priorités. Ensuite, il faut comprendre et conseiller la personne sur les prochaines étapes à suivre. Très souvent nous disposons de premières informations, qui nous permettent de répondre à des questions simples, mais ensuite cela devient très complexe,très juridique. Il faut bien comprendre si dans tel ou tel cas il y a eu violation de la loi ou pas, déterminer quelle est la meilleure façon d'agir. Le service juridique nous amène une aide très précieuse".

Vous pouvez les contacter par téléphone du lundi au vendredi, de 13h à 18h, au 0800 2 41 41 (français et néerlandais), et via le 0476/34.07.58 sur Whatsapp (pour les langues ukrainien / russe). Vous pouvez également les retrouver sur https://www.caritasinternational.be/fr/

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