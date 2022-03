Carillons pour la paix : "Les cloches, ça a du sens en Ukraine. Dans le passé, ça nous a aidés à remporter des batailles"

Nous contactons Iryna par WhatsApp. Comment va-t-elle et comment reçoit-elle ce soutien musical ? "Aujourd’hui (samedi), c’était une bonne journée. Seulement trois alertes et pas de mauvaises nouvelles du front. Cette action de la Fédération mondiale du carillon nous fait du bien. On sent cette vibration. On est plus forts avec ce soutien."

Le carillon de Kiev silencieux

Pas question pour elle de jouer ce week-end. "C’est dangereux. Chaque seconde, une alarme peut retentir et alors on doit descendre dans les caves." Mais le carillon occupe une grande partie de ses journées. "J’adapte et je retranscris des musiques ukrainiennes pour cet instrument que j’envoie à mes collègues du monde entier."

Elle regarde aussi quelques concerts retransmis sur internet, comme celui de Gdansk, en Pologne, où une trompette accompagne le carillon pour l’hymne ukrainien. Un chant galvanisant qu’Iryna reprend à son tour à pleine voix. Une séquence émouvante à découvrir ci-dessous: