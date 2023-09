"Carillonnez-vous" à Wavre chaque vendredi de septembre

Chaque vendredi soir du mois de septembre, le Comité du Carillon, la Ville de Wavre, VisitWavre et la Fabrique d’église vous proposent un concert original de carillon. Un programme éclectique pour découvrir le carillon fraichement restauré. Les concerts sont gratuits et audibles dans tout le centre-ville (en fonction du vent !) mais, petite exclusivité, un lieu d’écoute aménagé est proposé à ceux qui le souhaitent. Des chaises y ont été installée et vous y aurez à la fois une vue directe sur la tour de l’église et une acoustique de grande qualité. C’est gratuit mais sur inscription auprès de VisitWavre car les places sont très limitées.

Audrey Dye est carillonneuse de la ville de Wavre. Elle était l'invitée d'Olivier Gilain dans BW Matin sur Vivacité ce vendredi.