Cargo en feu aux Pays-Bas : l'incendie n'est toujours pas maîtrisé, l'Allemagne offre son aide

Le gouvernement allemand a offert son aide jeudi aux autorités néerlandaises pour venir à bout de l'incendie qui s'est déclaré, dans la nuit de mardi à mercredi, sur un cargo au large de l'île néerlandaise d'Ameland.

"L'Allemagne mettra à disposition tous les moyens nécessaires", a écrit la ministre de l'Environnement, Steffi Lemke, jeudi sur "X" (anciennement Twitter). "Pour l'instant, les experts doivent définir le plan de sauvetage."

Parti de Bremerhaven, en Allemagne, le cargo battant pavillon panaméen faisait route vers Port Saïd, en Égypte. Il transportait quelque 3.000 voitures, dont certaines électriques. Les garde-côtes pensent que l'incendie s'est déclaré dans l'un de ces véhicules.

L'Allemagne a déjà envoyé mercredi matin des secours spécialisés afin de refroidir le navire. Les travaux d'extinction de l'incendie ne peuvent pas encore être menés car les garde-côtes craignent que le Fremantle Highway ne se renverse durant l'opération. Le brasier toujours en cours ne permet pas non plus de remorquer le navire pour le moment.

Les autorités néerlandaises redoutent que l'environnement à proximité de l'île frisonne, dans la mer des Wadden classée réserve de biosphère par l'Unesco, subisse d'importants dégâts si le cargo en flammes venait à couler.

Si du carburant venait à s'échapper du navire, les vents et courants actuels et des prochains jours le pousseraient vers le nord, donc en direction contraire aux îles des Wadden, selon un courrier du ministre démissionnaire Mark Harbers, chargé des Infrastructures et de l'état des Eaux, adressé au Parlement.

Un membre de l'équipage du bateau a trouvé la mort dans cet accident et plusieurs autres ont été blessés.