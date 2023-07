Cargo en feu aux Pays-Bas : au moins un mort et 16 blessés, l'incendie pourrait durer plusieurs jours

"L'incendie pourrait durer encore quelques jours", a indiqué la porte-parole des garde-côtes à l'AFP, précisant que l'équipe des secours chargée d'éteindre le feu ne peut pas encore le faire car le navire n'est pas encore stabilisé. "Pour cela, des personnes doivent être amenées à bord et éteindre le feu. Cela signifie que de l'eau va devoir être apportée sur le navire, ce qui implique à nouveau des risques", a-t-elle déclaré, précisant que de l'eau a pour l'instant été pulvérisée sur les flancs de l'embarcation afin de la refroidir.

Un porte-parole du maire de l'île d'Ameland a déclaré à l'agence de presse néerlandaise ANP craindre que "l'environnement subisse des dégâts si le cargo en flammes venait à couler".

L'île d'Ameland, près de laquelle se trouve le Fremantle Highway, est l'une des quatre îles frisonnes situées dans la mer des Wadden, au nord des Pays-Bas. La région a été déclarée site du patrimoine mondial de l'UNESCO et possède une riche diversité de plus de 10.000 espèces aquatiques et terrestres.