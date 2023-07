Cardi B raconte le harcèlement subi suite à sa performance de WAP avec Megan Thee Stallion aux Grammy Awards

En 2020 le monde découvrait l’alliance torride de Cardi B et Megan Thee Stallion sur la chanson WAP. Un méga tube interprété quelques mois plus tard en live par les deux artistes lors de la 63e cérémonie des Grammy Awards. Cette prestation à connotation sexuelle, dans la veine de leur clip et des paroles, n’a pas plus à tout le monde. Plus de mille plaintes de téléspectateurs auraient été déposées selon la FCC ("Federal Communications Commission", agence américaine régulant les télécommunications).

Plus de deux ans après, Cardi B se souvient de la vague de protestations qu’elle a dû affronter, parlant de "harcèlement" dans un récent tweet : "Vous vous souvenez tous quand la FCC m’a presque poursuivie en justice parce que j’ai joué "WAP" aux Grammys ? Et quand tous les républicains m’ont littéralement harcelée à cause de ça ? C’était dans les infos tous les jours… Vous vous en souvenez ? Oooohhh parce que moi je m’en souviens bien."

A l’époque, face aux reproches qualifiant le show d'"obscène" et de "pornographique", Cardi B avait rétorqué sur Twitter : "Les Grammys sont accompagnés de l’avertissement "contrôle parental", ça signifie que c’est votre travail – comme c’est le mien pour mon enfant – de surveiller ce qu’ils regardent. Ma performance était vers 22 heures un dimanche. Votre enfant devrait être au lit pour être en forme pour l’école le lendemain. Pourquoi sont-ils encore debout devant " WAP " ? "

Plusieurs figures du milieu conservateur américain s’étaient également emparées de l’affaire partant en croisade contre Cardi B, jugeant sa musique et ses performances aussi néfastes pour les enfants que les ouvrages du Dr Seuss (un auteur pour enfants connu pour ses stéréotypes racistes) ou les discours d’Adolphe Hitler ! Ces accusations avaient bien entendu fait bondir la chanteuse qui avait appelé ses détracteurs à faire preuve de "bon sens": "Je comprends, "WAP" est peut-être un peu vulgaire mais arrêtez de comparer une chanson sensuelle à des livres au contenu RACISTE !"

Dans sa capsule Tipik "Explicit", Marie Frankinet avait rappelé qu’au-delà de la provoc', WAP (acronyme de Wet-Ass Pussy) était une vision du féminisme.