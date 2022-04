Carcela prépare déjà la suite : "j’ai encore faim, je me vois bien continuer ma carrière au soleil"

Mehdi Carcela a disputé dimanche son dernier match à Sclessin pour le compte du Standard. A moins que la future équipe dirigeante de 777 Partners ne décide de le prolonger in extremis, le joueur sera libre comme l’air dès la fin de la saison. "C’est une page qui se tourne, ça me fait un gros pincement au coeur", soupirait-il en regardant les tribunes vidées à l’issue de la défaite contre l’Union Saint-Gilloise (1-3). "Partir d’ici, c’est comme quitter ma famille. Le stade entier, c’est ma famille. Je repense au titre de champion, à la Ligue des champions que j’ai jouée ici, aux Coupes de Belgique remportées…". "On a été partout : en Grèce, en Russie, en Espagne, au Portugal, mais il n’y a qu’ici à Liège que l’on s’est senti aussi bien", enchérissait son frère, Adam, venu assister à cette last dance en compagnie de toute la famille.