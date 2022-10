Carburants en France : frénésie autour des pompes TotalEnergies alors qu’une grève se poursuit

"On a eu notre dernière livraison de camion le 29 septembre. Ça tient à peu près deux jours et c’est fini. On est à sec depuis dimanche", témoigne jeudi le gérant d’une station TotalEnergies d’un quartier populaire de Paris. Ses pompes sont entourées d’un ruban de signalisation rouge et blanc pour inciter les automobilistes à poursuivre leur quête un peu plus loin. "Comme c’est moins cher, tout le monde vient chez nous", explique le gérant, qui fait référence à la remise à la pompe de 20 centimes accordée depuis le 1er septembre par TotalEnergies, en plus de la ristourne de l’Etat.