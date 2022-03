Carburants, chauffage : ce que les mesures gouvernementales pourraient changer pour votre portefeuille

Le gouvernement fédéral se retrouve, ce lundi soir, pour décider de mesures de soutien aux ménages face à la flambée des prix de l’énergie. Avec la crise ukrainienne, les prix du gaz et des carburants à la pompe atteignent des sommets. Déclic a tenté d’y voir clair sur les mesures envisagées et sur ce qu’elles pourraient changer pour les consommateurs.

Carburants : jusqu’à 15 € d’économisés sur un plein

A compter de ce mardi 15 mars, le prix du diesel à la pompe sera de 2,07 €. Sur ce montant, les accises représentent 60 centimes et l’idée du gouvernement serait de ramener les accises au minimum européen, soit 36 centimes. Mais attention, il ne suffit pas de soustraire 24 centimes au prix actuel, puisque cette baisse d’accise a aussi des répercussions sur le montant de la TVA (qui est aussi due sur les accises). Si l’on intègre cet élément dans le calcul, le prix "revu et corrigé" est de 1,78 € par litre. A l’échelle d’un plein, on passerait de 103 € à 89 € pour un plein de 50 L, une quinzaine d’euros d’économisés.