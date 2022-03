Carburant, mazout, gaz et électricité: le gouvernement fédéral s'accorde pour prendre des mesures urgentes

Pour certains membres du gouvernement, notamment la ministre de l'Energie, Tine Van der Straeten, la question de la fiscalité sur l'électricité, le gaz et les carburant devait se régler dans le cadre d'un débat global sur la politique énergétique du pays. Depuis décembre dernier, la question de la prolongation ou pas de deux réacteurs nucléaire est en suspens. Le gouvernement a sollicité plusieurs avis, de l'Agence fédérale pour la Sécurité nucléaire et de Elia, le gestionnaire de réseau. La question devait, en principe, être tranchée pour le 18 mars prochain. La guerre en Ukraine et les perturbations qu'elle a engendrées sur les prix de l'énergie ont incité plusieurs membres du gouvernement à la prudence.