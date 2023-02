Caramba, encore raté pour le Standard, qui boit la tasse contre Courtrai (0-2)

Nouveau faux-pas pour le Standard ! Accrochés par le Cercle le week-end dernier, les Liégeois ont encore trébuché, à domicile cette fois-ci, contre Courtrai (0-2). Un revers qui s’est d’ailleurs dessiné très tôt dans cette rencontre. Dès le début du match, quand les Rouches se sont fait dominer d’emblée par des Courtraisiens plus accrocheurs, plus hargneux et globalement mieux rentrés dans leur partie.

Et si les Liégeois ont ensuite réagi, en fin de 1e mi-temps, la prestation globale restera teintée d’un frustrant sentiment d’inachevé. Parce que ce dimanche soir, il y avait sans doute la place pour arracher trois points précieux face à un adversaire loin d’être un foudre de guerre ces derniers temps (4/15).

Mais les Rouches ont manqué de beaucoup de choses. De fraîcheur, de justesse, de réalisme voire de folie, en fait. Les stats en disent d’ailleurs long, 2 petits tirs cadrés en 90 minutes. A domicile face au 15e du championnat, c’est trop peu.

Surtout qu’en face, le KVK flaire le bon coup et reprend du poil de la bête une fois l’heure de jeu passée. Et là où le Standard court désespérément après un zeste de réalisme, les Flandriens, eux, frappent sur l’une de leurs premières incursions.

Le bourreau liégeois ? Martin Wasinski, 18 ans à peine et Carolo de formation. D’une reprise, aussi chanceuse qu’audacieuse à l’entrée de la surface, il climatise Sclessin. Et propulse Courtrai subitement aux commandes d’un match qu’il ne veut plus lâcher.

Mené, le Standard ne se révolte pas. Pis encore, il boit la tasse une 2e fois quand Konstantinos Laifis se fait exclure pour un tirage de maillot sur Selemani dans la surface. Pénalty converti par Faïs Selemani himself qui se fait donc justice et entérine une précieuse victoire courtraisienne.

De son côté, le Standard fait la moue. 2e coup d’arrêt consécutif. Pas le plus rassurant, en plus. Surtout que le calendrier des Rouches va méchamment se corser : l’Union, Anderlecht, Westerlo puis Bruges. Février, le mois de tous les dangers en Bord de Meuse.