Cara Delevingne sur ses addictions : "Je serais morte si je n’avais pas demandé de l’aide"

En septembre, des photos de Cara Delevingne dans un aéroport avaient alerté ses fans sur son état de santé. Agitée et faisant tomber son téléphone à répétition, elle paraissait presque méconnaissable.

Le mannequin et actrice fera la couverture de Vogue du mois d’avril 2023. Pour l’occasion, elle a décidé d’évoquer dans une interview sa santé mentale et ses problèmes d’addiction. "Tu ne peux pas toujours fuir les problèmes dans la vie, mais avant, c’est tout ce que je voulais faire : prétendre qu'ils n’existaient pas", a-t-elle déclaré. Elle révèle que sans ces photos, elle n’aurait probablement pas compris qu’elle avait besoin d’aide. Selon elle, sans cela, soit elle serai morte, soit qu’elle aurait fait quelque chose de stupide. "À ce moment-là, beaucoup de gens étaient inquiets, et c’est compréhensible. Moi, je ne l’étais même pas. Mais c’est ça, au fond, la vraie nature de l’addiction", a-t-elle ajouté.

Elle a eu sa première gueule de bois alors qu’elle était âgée de sept ans. À dix ans, elle a été diagnostiquée dyspraxique, ce qui l’a amené à tomber en dépression et à être sous antidépresseurs dès l’âge de quinze ans. Un mélange qui l’a plongée très tôt dans une spirale négative. Alors plutôt que de se contenter d’une cure de courte durée, elle a choisi de suivre le programme "des 12 étapes" : cette méthode, initialement élaborée par les Alcooliques Anonymes, vise à traiter tout type de dépendance.

"Je vivais une période effrayante… Le traitement m’a fait beaucoup de bien. J’ai toujours eu peur d’en suivre un, mais je pense que j’avais besoin de cette communauté. J’avais besoin d’un groupe de soutien", admet-elle.

Cara est fière d’être arrivée à quatre mois de sobriété. Elle a pu fêter Noël et Nouvel An en étant sobre pour la première fois depuis des années, mais ce n’est pas pour autant qu’elle se considère totalement guérie. Au contraire, elle sait que le chemin sera encore long : "Les gens veulent que mon histoire soit juste un épisode de ABC Afterschool Special dans lequel je dis : Oh, regardez, j’étais addict, mais maintenant je suis sobre et c’est fini. Sauf que ce n’est pas aussi simple que ça, ça ne se fait pas en une soirée".