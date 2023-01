Capturer l'humidité des océans pour la transformer en eau potable ? Des chercheurs affirment que c'est possible.

Les chercheurs estiment qu'une "surface de capture verticale de 210 m de large et 100 m de haut (...) peut fournir un volume suffisant d'humidité extractible pour répondre aux besoins quotidiens en eau potable d'environ 500000 personnes en moyenne".

Ces données ont été obtenues en faisant une simulation sur 14 sites soumis à un stress hydrique et situés à proximité de centres de population importants comme Chennai, Los Angeles ou Rome. Selon les modèles, ces dispositifs pourraient générer entre 37,6 milliards et 78,3 milliards de litres d’eau par an selon les conditions de chaque site.

"Les projections climatiques montrent que le flux de vapeur océanique ne fera qu'augmenter au fil du temps (plus il fait chaud plus il y a d'évaporation), fournissant encore plus d'approvisionnement en eau douce", a déclaré la coautrice Afeefa Rahman. "Cela fournit une approche efficace et très nécessaire pour l'adaptation au changement climatique, en particulier pour les populations vulnérables vivant dans les régions arides et semi-arides du monde."