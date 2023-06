Capter ou éliminer le carbone, mode d'emploi.

Les techniques d'élimination du dioxyde de carbone (CDR, en anglais) entraînent quant à elles une réduction nette du CO2 atmosphérique et pourraient à terme contribuer à faire baisser la température sur la Terre.

Selon le premier State of Carbon Dioxide Report, deux milliards de tonnes de CO2 sont captées chaque année dans le monde. Plus de 99,9% le sont grâce aux techniques "conventionnelles" telles que la restauration et l'expansion des forêts et des zones humides, qui absorbent le CO2 par le processus naturel de la photosynthèse.