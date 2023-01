Captation au Théâtre de Liège : "Lucie perd son cheval", portrait fictif d’une actrice et d’un théâtre

Lucie perd son cheval devient quelque part une archive de ce moment si particulier qu’était le confinement. Le film d’ailleurs a aussi un côté documentaire puisque la fiction est largement nourrie par la vie. En effet, la protagoniste principale n’est autre que Lucie Debay qui joue son propre rôle (comme d’ailleurs tous les personnages qui portent les noms des acteurs qui leur prêtent leurs traits). À l’écran, on découvre sa vie quotidienne, ces vacances dans les Cévennes avec sa grand-mère qui est effectivement sa propre grand-mère, sa fille, qui est effectivement sa fille… Là, elle s’interroge sur son métier d’actrice, sa condition de mère, de femme.

Une question la hante : comment être là, au présent ? Car il s’agit de la quête de l’acteur : s’inscrire dans le moment présent. Pour le moment, Lucie semble éprouver des difficultés à y parvenir. L’indolence l’incite à la rêverie. Lucie, qui doit jouer Cordélia dans le Roi Lear, s’imagine à cheval et en armure. Par mégarde, elle va perdre sa monture. Elle fait alors la connaissance de deux chevaleresses "amies" qui, comme elle, sont contraintes d’aller à pied. Leur vie ? C’est "être libre, c’est l’aventure, c’est voir les paysages défiler, choper un mec et repartir de plus belle, sauter toute nue dans l’eau glacée et dormir à la belle étoile, s’entraîner au combat".

Lucie perd son cheval est une ode à la liberté, et notamment à celle du réalisateur qui s’affranchit de toutes les règles classiques et donne à son film une esthétique multiple et inclassable. Des images d’ouvertures réalistes qui évoquent le grain chaud des films de vacances réalisés en Super 8 dans les années 70, on passe à un univers sombre et psychédélique, onirique et inquiétant. Pêle-mêle, il nous semble entrapercevoir des évocations du cinéma de Rohmer, de Zeffirelli, des Monty Python et de Baz Luhrmann.

Lucie perd son cheval est une œuvre baroque qui donne le goût de l’introspection.