Capitales européennes de la culture 2023 : place à Timisoara, Eleusis et Veszprém

La ville grecque d’Eleusis, Timisoara en Roumanie et Veszprém en Hongrie sont cette année les capitales européennes de la culture, selon un calendrier qui avait été quelque peu chamboulé par la pandémie.

Vu l’interruption quasi totale des voyages durant la pandémie, l’UE avait décidé de prolonger le programme des deux capitales culturelles de 2020 (Rijeka et Galway), et de déplacer dans le temps ceux des années suivantes. Timisoara et Eleusis, prévues pour 2021, ont ainsi été déplacées à 2023.

Timisoara, dans la région du Banat, compte parmi les plus grosses villes de Roumanie derrière la capitale Bucarest. C’est également une ville d’étudiants, avec plusieurs universités. "En 1884, Timisoara était la première ville d’Europe continentale avec de l’éclairage électrique en rue", peut-on lire sur le site officiel de la capitale culturelle. Sous le slogan "Shine your light ! Light up your city !", la ville roumaine souhaite proposer un programme d’évènements sur le thème de la lumière.

Elefsina, ou Eleusis, à une vingtaine de kilomètres d’Athènes, est "une des cinq plus importantes villes sacrées de l’Antiquité", selon les organisateurs du projet. La ville a choisi pour thème les "Mystères de la transition", entre autres en référence aux "Mystères d’Éleusis" ou "Eleusinies", des fêtes religieuses remontant à la Grèce antique. Vu son histoire, la ville possède des richesses archéologiques. C’est également un port, ce qui a contribué à façonner son histoire industrielle.

Veszprém, en Hongrie, est toute proche du lac Balaton. La Hongrie présente d’ailleurs son programme sous l’appellation Veszprém-Balanton, avec pour slogan "Shine !". Veszprém est une ville millénaire bâtie sur des collines, présentant de nombreux monuments baroques et un château, noyau historique de la ville.

L’inauguration officielle du programme aura lieu les 21 et 22 janvier. "Le titre de Capitale européenne de la culture permet de démontrer la richesse et la diversité des cultures en Europe, de stimuler le tourisme durable et de promouvoir le développement des villes par la culture. Il a également un impact social et économique positif à long terme tant pour les villes que pour les régions environnantes", rappelle la Commission européenne vendredi. "Pour être sélectionnées, les villes devaient mettre en place un programme culturel à forte dimension européenne, favorisant l’implication active de leurs habitants et de leurs communautés." Un évènement officiel de "passation" du titre de capitale européenne de la culture aura lieu à Athènes le 9 janvier.