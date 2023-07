"Capitaines !", un dessin animé qui bouscule les préjugés

Les Astres immobiles est le titre du deuxième dessin animé, coproduit en Belgique par Need Production et réalisé par Noémi Gruner et Séléna Picque. Chenghua, 9 ans, est sans cesse sollicitée par ses parents pour leur servir d’interprète, car ils ne parlent pas français. Dépendants d’elle au quotidien, ils ne se rendent pas vraiment compte du poids et de la responsabilité qu’ils font peser sur ses épaules…

Alors qu’elle doit préparer pour l’école un exposé sur la station spatiale internationale, elle se rêve astronaute.