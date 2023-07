'Capitaines !', le film d'animation à voir absolument cet été

Barbie et Oppenheimer sortent dans les salles pour le plus grand plaisir des adultes, mais quid des petits bouts ? Capitaines ! est la solution parfaite, composé de deux films d’animation de 26 minutes : Moules- Frites de Nicolas Hu et Les Astres immobiles de Noémi Gruner et Séléna Picque. Au cinéma dès le 2 août !

Ces deux courts-métrages se sont naturellement réunis pour créer un programme autour de la question de l'intégration. Ces petites filles, dont l’une doit dépasser la barrière sociale, l’autre la barrière culturelle sont deux jolis portraits d’héroïnes fortes qui font tout pour vivre leurs rêves.



Dans le premier film, on découvre l'histoire de Noée et sa maman. "Moules-Frites" est le surnom humiliant dont est affublée Noée, 9 ans, par deux petits garçons de l’île bretonne de Benac’h où elle vient d’emménager avec sa maman, serveuse dans un restaurant du port. Par manque d’argent, Noée ne peut pas s’inscrire comme la majorité des enfants au club de voile … Le film évoque donc la difficile question des classes sociales, avec la douceur et la sensibilité nécessaires pour un tout jeune public (Capitaines ! est conseillé à partir de six ans).