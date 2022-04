"Capitaine Marleau" : un nouvel épisode avec Olivier Gourmet

Sa chapka est reconnaissable au premier coup d’œil, Corinne Masiero est la Capitaine Marleau, élément atypique de la gendarmerie nationale, depuis 2015. La série en est à sa troisième saison, et l’épisode de cette semaine est Au nom du fils.

Le personnage est attachant, armé de sa chapka, sa vieille parka et son 4x4, avec son accent ch’ti, son franc-parler et ses sarcasmes, il n’y en a pas deux comme le Capitane Marleau. Elle nous emmène cette fois en Ardèche dans un village de montagne, où un conducteur de train touristique est retrouvé mort, pour mener l’enquête en compagnie d’Anouk Grinberg et du comédien belge Olivier Gourmet. Cet épisode est le dernier en date, mais deux nouveaux épisodes devraient bientôt voir le jour puisque La cité des âmes en peine a été tournée en septembre dernier et le tournage du dixième épisode Deux vies a lieu en ce moment.