"Capitaine Marleau" : que se passe-t-il dans le domaine des Meyer ?

Que se passe-t-il dans le domaine des Meyer ? Qui s’acharne sur la famille ? C’est ce que le capitaine Marleau va tenter de démêler. Malgré le charme certain qu’ils exercent, Marleau ne tarde pas à découvrir les rivalités et tensions derrière l’unité de façade des Meyer …

La mère, Katel, a des "éclipses", elle s’emmêle les pinceaux entre passé et présent, elle se revoit au temps de sa jeunesse, avec sa patronne haïe, Bénédicte Hartmann, dont le souvenir la hante. L’aînée, Augustine, s’est tournée vers la foi, elle se consacre à sa mère atteinte d’Alzheimer et refuse de vendre la brasserie. Pour elle, on ne brade pas son passé. Clara a géré la brasserie jusque là. Elle en a fait, apparemment, une affaire prospère, un business international. Pourquoi veut-elle vendre un bien si florissant ?Reste Pétra, la jolie écervelée de la famille, qui passe son temps à s’amuser, danser en boîte de nuit, pour oublier qu’elle est seule et se considère comme le vilain petit canard de la famille.