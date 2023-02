Capitaine Marleau : Olivier Gourmet donne la réplique à Corinne Masiero

D’origine namuroise, Olivier Gourmet a joué dans de nombreux films d’auteur belges et français.

Il se fait connaître grâce à Jean-Pierre et Luc d’Ardenne, qui le font jouer dans "La Promesse", "Rosetta" et "Le Fils", avant d’enchaîner les tournages. Entres autres, il occupe le rôle principal dans "En amont du fleuve" et "La tendresse" de Marion Hänsel, ainsi que dans "Ceux qui travaillent", un film d’Antoine Russbach visant à faire la critique de notre société consumériste.

Plus récemment, il a par ailleurs incarné Antoine Veil dans le film "Simone, le voyage du siècle", retraçant le parcours de la célèbre militante féministe.