Capitaine Marleau en femme fatale avec Pierre Perret

Mais l’heure n’est pas aux retrouvailles puisque notre capitaine va retrouver son corps sans vie. Troublée, elle va utiliser sa ressemblance avec la défunte pour enquêter, comprendre qui a tué Bénédicte et, de ce fait, se mettre en danger. Exit la chapka et bonjour le look de femme fatale, Marleau est méconnaissable !