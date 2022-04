"Capitaine Marleau": Corinne Masiero au top de sa forme !

Après avoir retrouvé Corinne Masiero dans Capitaine Marleau ce samedi 7 décembre pour Au nom du fils, le dernier épisode en date, nous vous proposons cette fois de redécouvrir un des premiers épisodes, En trompe-l’œil. Il s’agit d’un épisode de la première saison, sorti en 2017, où Pierre Arditi compte parmi les invités. L’acteur français qui vient de fêter ses 76 ans était à l’affiche de films des années 80 et 90 tels que Mélo, Smoking / No Smoking ou On connaît la chanson, ou plus récemment de Vous n’avez encore rien vu (2012). Dans cet épisode de Capitaine Marleau, il incarne un auteur de romans policiers à succès auprès duquel la Capitaine va enquêter.