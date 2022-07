Capitaine Marleau cache un homme accusé de meurtre pour l’aider à retrouver sa mémoire

Six ans après sa disparition, le corps d’un adolescent est retrouvé aux abords d’une ancienne mine d’or. Son assassin pourrait être son père, Hervé Gerfaut, qui, à l’époque a été accusé puis condamné pour le meurtre de son épouse. Gerfaut qui clame son innocence s’évade et supplie Marleau de l’aider. Par humanité mais aussi par intuition, Marleau le cachera pour l’aider à se souvenir du passé et à retrouver ainsi les assassins de sa femme et de son fils.

"Capitaine Marleau - La mémoire enfouie" à voir le samedi 23 juillet à 21h sur La Une.