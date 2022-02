La franchise Street Fighter célèbre ses 35 ans cette année et à cette occasion, Capcom annonce l’arrivée d’un sixième volet très attendu.

Six ans après Street Fighter V, les fans de la saga vont pouvoir combattre à nouveau dans un tout nouveau jeu qui semble promettre des graphismes entièrement repensés. Difficile cependant d’en savoir plus à l’heure actuelle Capcom ne s’est contenté que d’un court teaser pour officialiser la nouvelle, sans fournir plus d’informations.