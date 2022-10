CAP48Heures : le stream caritatif d’iXPé commence ce vendredi à 20h

Évidemment, la RTBF iXPé ne sera pas seule à mobiliser son audience pour récolter des dons ! En effet, 18 streameur·euses seront présent·es tout le week-end pour mobiliser leurs communautés pour Cap48 et ainsi aider les jeunes en difficulté. Parmi les streameur·euses invité·es, il y a évidemment le Crew d’iXPé : Lemed, Amphirae, Packam, Emma, Bazy, Nensha !

Mais, en plus de notre Crew, on a réuni le gratin du gratin : Poachimpa, Romain Jacques, DashProf, SODelire, Lvcyd FemiMarss, SpicyHoney, Dwight, Naetherion, El Gran Boa, Playourlife et 123Lunatic ! Si ce roster ne vous allèche pas, on ne sait plus quoi faire pour vous.