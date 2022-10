CAP48heures, le marathon caritatif de streaming de RTBF iXPé récolte 59.258 euros en un week-end !

Aux manettes : 18 streameurs et streameuses durant tout le week-end, et quelques invités en renforts en stream "flex". Pour commencer, on retrouve logiquement l’équipe iXPé composée d’Amphirae, Bazy, Emmashtream, Lemed, Nensha et Packam. À cette déjà très belle équipe vient s’ajouter du très beau monde venu de Belgique, de France et même de Suisse !