CAP48Heures : l’événement caritatif de la RTBF iXPé revient ce week-end

Vendredi soir, 20 heures, le coup d’envoi sera lancé sur notre propre chaîne Twitch pour cette seconde édition de CAP48Heures.

Pour venir en aide aux jeunes en difficulté de réinsertion et ceux qui vivent des situations familiales et sociales difficiles, ce sont plus de 24 streameur•euses et d’invités encore surprises qui mettront tout en œuvre pour récolter le plus de dons possible. Et pourquoi pas, briser le record de 59.258 euros !

Le parrain de cette deuxième édition n’est nul autre que Simon Puech, vidéaste et le visage de Dernière Game !