Ce dimanche 16 octobre, la Grande Soirée Cap48 sera diffusée en direct sur la Une dès 20h20 mais aussi sur Auvio, La Première et nos réseaux sociaux.

Les bénéficiaires de la campagne CAP48 ont plus que jamais besoin de vous car vos dons permettent de soutenir chaque année plus de 60 associations et aident des centaines de personnes dont la vie a été brutalement bouleversée.

On le rappelle, 80% du handicap arrive en cours de vie. Cela peut tous nous arriver ! Il faut se mobiliser.