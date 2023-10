CAP48 : Vianney dévoile deux duos exceptionnels avec Zazie et MC Solaar

Premier extrait du nouvel album de Vianney "À 2 à 3" qui sort le 10 novembre prochain, est né de leur rencontre dans la saison 12 The Voice France.

Sur "Comment on fait", Vianney et Zazie nous parlent de résilience et de la capacité à faire face aux situations difficiles. Des paroles qui résonnent particulièrement lors de cette soirée car elles abordent les défis et les incertitudes de la vie.