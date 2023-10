Cap48 : une boulangerie inclusive aide des personnes porteuses de handicap à gagner en autonomie

"Je suis fier du travail que je fais", explique Emmanuel, l’un des travailleurs porteurs de handicap. Olivier, lui, affirme que plus tard, il voudrait avoir son propre magasin.

Cela fait 26 années que Grain de Vie accompagne ces jeunes adultes en situation de handicap.

Cette boulangerie, qui est une étape dans leur vie, a deux objectifs : "D’une part, l’intégration professionnelle par la discipline d’une activité de boulangerie et, d’autre part, l’insertion sociale, parce que nous nous plaçons dans la vie des bénéficiaires après l’école. Et après cela, en général, il n’y a pas grand chose", affirme François Boels, président de l’asbl.

Et pour Manuel Logghe, le maître boulanger, la formation est réciproque : "Cela m’apporte de la joie, je progresse sr le plan humain, je contribue à partager leur vie et leur travail et ça, ça vaut n’importe quel salaire !"