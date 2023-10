Une fois de plus, vous avez été plus qu'au rendez-vous et avez rendu cette Grande Soirée de CAP48 mémorable avec un nouveau record de dons récoltés ! Notre parrain Vianney, nos artistes, animateurs, invités et bénévoles ont également contribué à la réussite de cet événement. Si vous l'avez manqué, nous vous proposons de revoir le replay sur Auvio.

En attendant, voici déjà quelques extraits des moments forts de cette belle soirée riche en émotions.